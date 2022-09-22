Во время презентации товарищеского матча в Бельгии, в котором 42-летний бразилец поочередно сыграет за Гент и Стандард, его спросили, считает ли он Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола. Ответ Ронни был не совсем ожидаемым.

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"Трудно так сказать, ведь игроков топ-уровня было очень много. Я не люблю сравнивать, но были те же Пеле, Марадона и т.д. Каждый из них был лучшим футболистом своего времени. Поэтому вряд ли можно сказать, что Месси – лучший в истории" – цитирует Роналдиньо AS.

Напомним, именно с ассиста бразильца Месси забил дебютный гол за Барселону в 2005 году. Легенды играли вместе за "блаугранас" до лета 2008-го – именно тогда Роналдиньо перебрался в Милан. Лионель остался на Камп Ноу еще на 13 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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