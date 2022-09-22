Під час презентації товариського матчу в Бельгії, у якому 42-річний бразилець почергово зіграє за Гент і Стандард, у нього спитали, чи вважає він Ліонеля Мессі найкращим гравцем в історії футболу. Відповідь Ронні була не зовсім очікуваною.

Скандал з Мессі: Барселона зробила офіційну заяву щодо резонансних перемовин з нападником

"Важко так сказати, адже гравців топ-рівня було дуже багато. Я не люблю порівнювати, але були ті ж Пеле, Марадона тощо. Кожен з них був найкращим футболістом свого часу. Тому навряд чи можна сказати, що Мессі – найкращий в історії" – цитує Роналдінью AS.

Нагадаємо, саме з асисту бразильця Мессі забив дебютний гол за Барселону у 2005 році. Легенди грали разом за "блаугранас" до літа 2008-го – саме тоді Роналдінью перебрався в Мілан. Ліонель залишився на Камп Ноу ще на 13 сезонів і став найкращим бомбардиром в історії клубу.

Винороб, гуру бізнесу, коментатор: творці першого чемпіонства Шахтаря – як склалися їхні долі