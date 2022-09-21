"Сине-гранатовые" выразили недовольство появлением информации о деталях диалога с Лионелем Месси о новом контракте.

Сегодня, 21 сентября, испанское издание El Mundo обнародовало документы и переписку Лионеля Месси касательно подписания контракта с Барселоной. Они датированы 2020 годом и содержат требования, которые тогдашний нападающий Барсы озвучивал "сине-гранатовым". В частности, Лео выторговал комфортные условия для своей семьи и семьи Луиса Суареса.

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"Барселона выражает свое возмущение утечкой определенной информации, которая является частью судебного процесса. Клуб сожалеет, что СМИ хвастается наличием доступа к огромному количеству документов и электронным письмам так называемого расследования "Барсагейт", хотя эта информация еще не была передана.

В любом случае документы, изложенные в данной статье, не имеют отношения к расследованию дела. Их использование угрожают репутации клуба. Юристы Барселоны уже готовят все необходимые меры", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Лионель Месси покинул Барселону летом 2021 года. Аргентинец на правах свободного агента присоединился к ПСЖ.

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