Роналдинью рассказал о своих отношениях с Месси в Барселоне

Легенда сборной Бразилии Роналдиньо не скрывает, что они с Месси были друзьями, несмотря на разницу в возрасте.

"Когда я приехал в Барселону, все уже говорили о выдающемся ребенке. Когда мы начали играть вместе, то сразу подружились и очень хорошо ладили друг с другом. Мне повезло отдать Лео пас, когда он забивал свой первый гол за Барсу. С течением времени очень приятно видеть человека, покорившего мир, который начинал вместе с тобой.

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Мы всегда были очень близки с Лео. Я помогал уму учить португальский, он мне – испанский. А на поле мы прекрасно понимали друг друга. Меня всегда поражал его покой. Это я в нем и люблю, Месси никогда не попадет в неприятности, потому что он всегда со своей семьей и близкими ему людьми.

У Лео есть все. Мне нечему его учить", – цитирует бразильца Panenka.

Напомним, Роналдинью защищал цвета Барселоны в 2003-2008 годах.

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