Роналдінью можуть заарештувати за використання підробленого паспорта

Колишня зірка Барселони Роналдінью потрапив до чергової пригоди після завершення ігрової кар'єри.

Парагвайська поліція затримала Роналдінью за підозрою у використанні підроблених документів при перетині кордону, повідомляє AS.

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Екс-гравець Барселони приїхав в Асунсьйон, щоб взяти участь у благодійній акції. Поліція увірвалася в готельний номер, де Роналдінью зупинився разом зі своїм братом Роберто, щоб провести обшук. В результаті було виявлено підроблені паспорти.

Додається, що сьогодні, 5 березня, Роналдінью з братом повинні дати свідчення в прокуратурі Асунсьйона, яка вже видала ордер на арешт зіркового бразильця.

Нагадаємо, раніше Роналдінью позбавили закордонного паспорта за несплату податків. Він завершив ігрову кар'єру в 2018 році.

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