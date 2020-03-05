toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналдінью можуть заарештувати за використання підробленого паспорта

09:31 1066 Читать на русском
Роналдінью можуть заарештувати за використання підробленого паспорта
Роналдінью / AFP

Колишня зірка Барселони Роналдінью потрапив до чергової пригоди після завершення ігрової кар'єри.

Парагвайська поліція затримала Роналдінью за підозрою у використанні підроблених документів при перетині кордону, повідомляє AS.

Роналдінью розповів про свої відносини з Мессі у Барселоні

Екс-гравець Барселони приїхав в Асунсьйон, щоб взяти участь у благодійній акції. Поліція увірвалася в готельний номер, де Роналдінью зупинився разом зі своїм братом Роберто, щоб провести обшук. В результаті було виявлено підроблені паспорти.

Додається, що сьогодні, 5 березня, Роналдінью з братом повинні дати свідчення в прокуратурі Асунсьйона, яка вже видала ордер на арешт зіркового бразильця.

Нагадаємо, раніше Роналдінью позбавили закордонного паспорта за несплату податків. Він завершив ігрову кар'єру в 2018 році.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

blog_ava
Санжар: Карпатам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців
08:00
1326
Теги
Світ Роналдінью Роналдінью Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
6
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук