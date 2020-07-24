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Ромеро стремится покинуть Манчестер Юнайтед, – Metro

11:27 - Читати українською
Ромеро стремится покинуть Манчестер Юнайтед, – Metro
Серхио Ромеро / Reuters

Резервный голкипер английского Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро нацелен на отъезд с Олд Траффорд в ближайшее трансферное окно.

Аргентинский вратарь намерен покинуть "красных дьяволов" в этом году, сообщает Metro.

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Ромеро разочарован отсутствием игровой практики в Юнайтед и готов рассмотреть варианты трансферов. В рамках нынешней кампании конкурент опытного аргентинца Давид Де Хеа находится под постоянной критикой за слабую игру, однако наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер полностью доверяет испанцу и не дал шанса Ромеро.

Последнего такой подход не устраивает. Кроме того, после сезона 2019/20 на Олд Траффорд должен вернуться Дин Хендерсон, классно проявивший себя в воротах Шеффилд Юнайтед.

В нынешнем сезоне Серхио Ромеро провел 15 матчей во всех турнирах, 11 из которых были "сухими".

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