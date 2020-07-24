Ромеро прагне покинути Манчестер Юнайтед, – Metro

Аргентинський воротар має намір покинути "червоних дияволів" цьогоріч, повідомляє Metro.
Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців
Ромеро розчарований відсутністю ігрової практики в Юнайтед і готовий розглянути варіанти трансферів. Упродовж нинішньої кампанії конкурент досвідченого аргентинця Давід Де Хеа перебуває під постійною критикою за слабку гру, проте керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер повністю довіряє іспанцю і не дав шансу Ромеро.
Останнього такий підхід не влаштовує. Окрім того, після сезону 2019/20 на Олд Траффорд повинен повернутися Дін Хендерсон, який класно проявив себе у воротах Шеффілд Юнайтед.
У нинішньому сезоні Серхіо Ромеро провів 15 матчів у всіх турнірах, 11 із яких були "сухими".
Ромеро здійснив феноменальний сейв у Кубку Англії та підтвердив свою унікальність перед Де Хеа