Ромеро прагне покинути Манчестер Юнайтед, – Metro

Резервний голкіпер англійського Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро націлений на від'їзд з Олд Траффорд у найближче трансферне вікно.

Аргентинський воротар має намір покинути "червоних дияволів" цьогоріч, повідомляє Metro.

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Ромеро розчарований відсутністю ігрової практики в Юнайтед і готовий розглянути варіанти трансферів. Упродовж нинішньої кампанії конкурент досвідченого аргентинця Давід Де Хеа перебуває під постійною критикою за слабку гру, проте керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер повністю довіряє іспанцю і не дав шансу Ромеро.

Останнього такий підхід не влаштовує. Окрім того, після сезону 2019/20 на Олд Траффорд повинен повернутися Дін Хендерсон, який класно проявив себе у воротах Шеффілд Юнайтед.

У нинішньому сезоні Серхіо Ромеро провів 15 матчів у всіх турнірах, 11 із яких були "сухими".

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