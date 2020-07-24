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Ромеро прагне покинути Манчестер Юнайтед, – Metro

11:26 - Читать на русском
Ромеро прагне покинути Манчестер Юнайтед, – Metro
Серхіо Ромеро / Reuters

Резервний голкіпер англійського Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро націлений на від'їзд з Олд Траффорд у найближче трансферне вікно.

Аргентинський воротар має намір покинути "червоних дияволів" цьогоріч, повідомляє Metro.

Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців

Ромеро розчарований відсутністю ігрової практики в Юнайтед і готовий розглянути варіанти трансферів. Упродовж нинішньої кампанії конкурент досвідченого аргентинця Давід Де Хеа перебуває під постійною критикою за слабку гру, проте керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер повністю довіряє іспанцю і не дав шансу Ромеро.

Останнього такий підхід не влаштовує. Окрім того, після сезону 2019/20 на Олд Траффорд повинен повернутися Дін Хендерсон, який класно проявив себе у воротах Шеффілд Юнайтед.

У нинішньому сезоні Серхіо Ромеро провів 15 матчів у всіх турнірах, 11 із яких були "сухими".

Ромеро здійснив феноменальний сейв у Кубку Англії та підтвердив свою унікальність перед Де Хеа

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Теги
Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Серхіо Серхіо Ромеро
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