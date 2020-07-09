Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев

Испанском киперу манкунианцев покорилось очередное достижение.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству матчей среди иностранцев, выйдя в стартовом составе в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы

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Этот поединок стал для 29-летнего вратаря 399-м в футболке "красных дьяволов" и он обошел бывшего лидера по этому показателю – датчанина Петера Шмейхеля.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед летом 2011 года из мадридского Атлетико за 25 млн евро. В текущем сезоне провел за свою команду 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и еще 12 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с манкунианцами действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на один год.

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