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Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев

23:02 - Читати українською
Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед / Premierleague.com

Испанском киперу манкунианцев покорилось очередное достижение.

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Гринвуд 45+5’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Гринвуд

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству матчей среди иностранцев, выйдя в стартовом составе в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы

Сульшер вступился за Де Хеа, которого атакуют из-за фейлов в последних матчах Манчестер Юнайтед

Этот поединок стал для 29-летнего вратаря 399-м в футболке "красных дьяволов" и он обошел бывшего лидера по этому показателю – датчанина Петера Шмейхеля.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед летом 2011 года из мадридского Атлетико за 25 млн евро. В текущем сезоне провел за свою команду 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и еще 12 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с манкунианцами действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на один год.

Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

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Теги
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Петер Шмейхель Давид Давид Де Хеа
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