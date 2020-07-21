Сульшер снова встал на защиту Де Хеа после фиаско голкипера в матче с Челси

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не переложил ответственность за результат полуфинала Кубка Англии на вратаря.

"Эта пресс-конференция не будет посвящена Давиду Де Хеа. Мы собираемся держаться вместе. Давид достаточно силен ментально. Он знает, что ему нужно выполнять свою работу на тренировках и быть готовым к матчам.

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Поменять Де Хеа на Ромеро? Это ваша работа – писать и говорить о таких вещах. Моя работа – подготовить команду к встрече с Вест Хэмом.

Нет смысла говорить об отдельных игроков. Здесь никто не боится, что на них будет создан дополнительное давление", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, две голевые ошибки Де Хеа привели к поражению МЮ в полуфинале КА против Челси (1:3). В финале лондонцы встретятся с Арсеналом.

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