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Сульшер снова встал на защиту Де Хеа после фиаско голкипера в матче с Челси

21 июля 14:46 - Читати українською
Сульшер снова встал на защиту Де Хеа после фиаско голкипера в матче с Челси
Уле Гуннар Сульшер и Давид Де Хеа / Фото AP

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не переложил ответственность за результат полуфинала Кубка Англии на вратаря.

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Оливье Жиру 45+11’
Харри Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Оливье Жиру
74’ Харри Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

"Эта пресс-конференция не будет посвящена Давиду Де Хеа. Мы собираемся держаться вместе. Давид достаточно силен ментально. Он знает, что ему нужно выполнять свою работу на тренировках и быть готовым к матчам.

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Поменять Де Хеа на Ромеро? Это ваша работа – писать и говорить о таких вещах. Моя работа – подготовить команду к встрече с Вест Хэмом.

Нет смысла говорить об отдельных игроков. Здесь никто не боится, что на них будет создан дополнительное давление", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, две голевые ошибки Де Хеа привели к поражению МЮ в полуфинале КА против Челси (1:3). В финале лондонцы встретятся с Арсеналом.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Давид Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед - Челси
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