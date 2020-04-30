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Рома возобновила интерес к Исмаили

09:23 40 Читати українською
Рома возобновила интерес к Исмаили
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник "горняков" Исмаили снова попал на "карандаш" к "волкам".

Итальянская Рома продолжает интересоваться бразильским защитником донецкого Шахтера Исмаили, сообщает издание Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

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"Волки" хотели видеть опытного защитника в своем составе еще прошлым летом, однако тогда римлянам не удалось договориться о переходе игрока из Шахтера. Рома продолжает искать усиление на левый фланг обороны, поэтому вернулась к идее приобретения 30-летнего бразильца.

Напомним, Исмаили перешел в Шахтер из португальской Браги в феврале 2013 года за 4 млн евро. Его контракт с "оранжево-черными" рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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Теги
Италия Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Рома Рома Трансферы
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