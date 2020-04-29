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Фонсека признался, когда загорелся идеей возглавить Рому

16:52 5 Читати українською
Фонсека признался, когда загорелся идеей возглавить Рому
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека давно мечтал о нынешней должности.

"Как и любой другой португалец, я всегда смотрел футбол. Рома была одним из клубов, которые мне всегда нравились больше.

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Признаюсь, у меня появилось желание тренировать римлян, когда я играл с Шахтером на Стадио Олимпико. Тогда была фантастическая атмосфера. Я подумал, что хотел бы тренировать Рому. С этими фанатами, с этой атмосферой.

Вскоре мы сможем что-то выиграть", – цитирует Фонсеку Mais Futebol.

Напомним, летом 2019-го португальский специалист прекратил сотрудничество с Шахтером и вскоре подписал контракт с Ромой.

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Теги
Италия Шахтер Шахтер Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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