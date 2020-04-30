Рома відновила інтерес до Ісмаїлі

Захисник "гірників" Ісмаїлі знову потрапив на "олівець" до "вовків".

Італійська Рома продовжує цікавитися бразильським захисником донецького Шахтаря Ісмаїлі, повідомляє видання Calciomercato з посиланням на Corriere dello Sport.

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"Вовки" хотіли бачити досвідченого захисника у своєму складі ще минулого літа, однак тоді римлянам не вдалося домовитися про перехід гравця з Шахтаря. Рома продовжує шукати підсилення на лівий фланг оборони, тому повернулася до ідеї придбання 30-річного бразильця.

Нагадаємо, Ісмаїлі перейшов у Шахтар з португальської Браги у лютому 2013 року за 4 млн євро. Його контракт з "помаранчево-чорними" розрахований до червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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