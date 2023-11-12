В матче 12-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле разошелся миром с Ромой (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В римском дерби Лацио на Олимпико принимал Рому. Обе команды погрязли в середине турнирной таблицы, пока и близко не претендуя на борьбу за Скудетто. Несмотря на это заряженность на дуэль была запредельной – в предыдущих двух дерби "орлы" брали верх над "волками".

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Иммобиле уже на 2-й минуте требовал пенальти, оказавшись на газоне, но арбитр не повелся на спектакль форварда Лацио. Через мгновение Лукаку головой замыкал навесную передачу, но направил мяч над перекладиной. Рома продолжила давить – Карсдорп дважды подряд мог открывать счет, но сначала попал в Проведеля, а через мгновение выстрелил мимо стойки. Между этими ударами успел забить Кристанте, однако офсайд оставил команду Моуринью без гола.

В середине тайма Луис Альберто пушечным ударом целил в девятку, но встряхнул стойку ворот Ромы. Вскоре Лацио разыграл штрафной, испанец навесил, а Романьоли замыкал – Патрисиу в прыжке отбил. Ожесточенная борьба шла на каждом клочке поля и вне его – даже Сарри успел заработать "горчичник". В конце тайма Альберто снова упустил 100%-й момент, замкнув навес в район одиннадцатиметровой отметки над воротами.

После перерыва команды больше боролись, чем создавали: фолы, споры, разговоры с арбитром – все, что всегда было атрибутом настоящего дерби. Весино на 73-й минуте стрелял по центру – Патрисиу контролировал. Этот удар, по сути, стал единственным опасным после перерыва.

Как следствие, Рома с 18-ю очками заняла в турнирной таблице Серии А седьмую строчку, Лацио набрал 17 пунктов и идет десятым.

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