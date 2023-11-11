Лечче оформил камбэк с Миланом, испортив юбилей Жиру – француз голом и удалением отпраздновал-й 100 матч за "россонери"
В субботу 12-й тур чемпионата Италии продолжили несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 12-й тур
Лечче – Милан – 2:2
Голы: Сансоне, 66, Банда, 70 – Жиру, 28, Рейндерс, 35
Удаление: Жиру, 90+3 (Милан, вторая желтая карточка)
Ювентус – Кальяри – начало матча в 19:00
Монца – Торино – начало матча в 21:45
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В первом матче дня Милан на выезде упустил победу над Лечче. Жиру в середине тайма голом отпраздновал свой 100-й поединок в футболке Милана, замкнув навес от Эрнандеса. Через 7 минут Рейндерс удвоил преимущество "россонери", сделав серьезную заявку на успех. Почти сразу он мог оформить дубль, но попал в стойку. Банда мог зажечь интригу, когда вышел один на один с Меньяном, но не сумел переиграть француза.
В середине второго тайма Лечче один гол отквитал – Сансоне добил сферу после розыгрыша углового, а через 3 минуты Банда восстановил статус-кво, добив шокированных гостей. В добавленное время Жиру заработал два "горчичника" подряд и оставил гостей в меньшинстве. Уже через мгновение Пикколи дальним ударом поймал Меньяна врасплох и вывел Лечче вперед. Однако, VAR зафиксировал фол в атаке и счет оставили без изменений. Как следствие, Милан набрал 23 очка и остался третьим, Лечче с 14-ю пунктами тринадцатый.
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