Италия, Серия А, 12-й тур

Фиорентина – Болонья – 2:1

Голы: Бонавентура, 17, Гонсалес, 48 (п.) – Зиркзее, 33 (п.)

Удинезе – Аталанта – 1:1

Голы: Уолас, 44 – Эдерсон, 90+2

Нереализованный пенальти: Саксесс, 31

Интер – Фрозиноне – начало матча в 21:45

Ювентус удержал победу над Кальяри и вышел в лидеры Серии А, Лечче испортил юбилей Жиру, оформив камбэк с Миланом

Фиорентина встречалась с соседом по турнирной таблице – Болоньей. Хозяева еще до середины первого тайма вышли вперед – Бонавентуре эффектным ударом с разворота отправил мяч под перекладину. Чуть позже Паризи сыграл рукой в своей штрафной и Зиркзее с отметки восстановил статус-кво. Уже в добавленное время Орсолини ворвался в штрафную, получил заброс за спины защитников и с острого угла забил в раздевалку. Однако, VAR усмотрел офсайд и спас "фиалок".

Сразу после перерыва Кристиансен привез в свои ворота пенальти за задержку соперника. Гонсалес четко реализовал приговор, установив, как оказалось позже, окончательный счет в матче.

Удинезе, в прошлом туре смаковавший первую победу в сезоне (над Миланом), с первых минут взялся выковывать победу с Аталантой. Однако лишь в середине тайма "бьянконери" получили шанс на успех – арбитр указал на отметку после подножки Карнесекки. К мячу подошел Саксесс и... пробил в правую стойку. На последних секундах первого тайма хозяева все-таки вышли вперед: Уолас решился на дальний удар, мяч попал в защитника, дезориентировал голкипера и влетел в угол ворот.

После перерыва бергамаски взяли игру под свой контроль, однако проигрывали по ударам. Казалось, что дуель так и завершится победой Удинезе, однако уже в добавленное время Эдерсон сумел сравнять и спас для Аталанты ничью.

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