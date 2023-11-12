У матчі 12-го туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі розійшовся миром з Ромою (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У римському дербі Лаціо на Олімпіко приймав Рому. Обидві команди загрузли в середині турнірної таблиці, наразі і близько не претендуючи на боротьбу за Скудетто. Попри це зарядженість на дуель була позамежною – у попередніх двох дербі "орли" брали гору над "вовками".

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Іммобіле вже на 2-й хвилині вимагав пенальті, опинившись на газоні, але арбітр не повівся на виставу форварда Лаціо. За мить Лукаку головою замикав навісну передачу, але спрямував м'яч над поперечиною. Рома продовжила тиснути – Карсдорп двічі поспіль міг відкривати рахунок, але спочатку влучив у Проведеля, а за мить стрільнув повз стійку. Між цими ударами встиг забити Крістанте, проте офсайд залишив команду Моурінью без гола.

В середині тайму Луїс Альберто гарматним ударом цілив у дев'ятку, але струсонув стійку воріт Роми. За трохи Лаціо розіграв штрафний, іспанець навісив, а Романьйолі замикав – Патрісіу у стрибку відбив. Запекла боротьба точилась на кожному клаптику поля і поза ним – навіть Саррі встиг заробити "гірчичник". Наприкінці тайму Альберто знову змарнував 100%-ий момент, замкнувши навіс в район одинадцятиметрової позначки над воротами.

По перерві команди більше боролись, аніж створювали: фоли, суперечки, розмови з арбітром – все, що завжди було атрибутом справжнього дербі. Весіно на 73-й хвилині стріляв по центру – Патрісіу контролював. Цей удар, по суті, став єдиним небезпечним по перерві.

Як наслідок, Рома з 18-ма очками посіла у турнірній таблиці Серії А сьому сходинку, Лаціо набрав 17 пунктів і йде десятим.

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