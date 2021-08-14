Рома достигла принципиального соглашения с Челси о переходе Абрахама, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Римляне предложили 40 миллионов евро и бонусы за полноценный трансфер форварда. Челси хочет прописать в контракте клаусулу для обратного выкупа.

Однако сам Абрахам пока не решил, хочет ли он переезжать в Серию А. К переговорам присоединился Жозе Моуринью, который звонил Тамми и пытался склонить его к трансферу. На Абрахама до сих пор претендует Арсенал.

После прихода Томаса Тухеля молодой форвард прочно засел в запас Челси. Трансфер Ромелу Лукаку вообще ставит крест на перспективах Абрахама на Стамфорд Бридж.

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