Рома досягла принципової згоди з Челсі щодо переходу Абрахама, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Римляни запропонували 40 мільйонів євро та бонуси за повноцінний трансфер форварда. Челсі прагне прописати в контракті клаусулу для зворотного викупу.

Однак сам Абрахам поки що не вирішив, чи хоче він переїжджати в Серію А. До переговорів долучився Жозе Моурінью, який телефонував Таммі і намагався схилити його до трансферу. На Абрахама досі претендує Арсенал.

Після приходу Томаса Тухеля молодий форвард міцно засів у запас Челсі. Трансфер Ромелу Лукаку взагалі ставить хрест на перспективах Абрахама на Стамфорд Брідж.

Ефект доміно: трансфер Лукаку в Челсі може допомогти Яремчуку позбутися конкурента