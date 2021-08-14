Рома узгодила з Челсі трансфер Абрахама – Моурінью вмовляє футболіста
Нападник Челсі Таммі Абрахам не горить бажанням змінювати чемпіонат.
Рома досягла принципової згоди з Челсі щодо переходу Абрахама, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Римляни запропонували 40 мільйонів євро та бонуси за повноцінний трансфер форварда. Челсі прагне прописати в контракті клаусулу для зворотного викупу.
Однак сам Абрахам поки що не вирішив, чи хоче він переїжджати в Серію А. До переговорів долучився Жозе Моурінью, який телефонував Таммі і намагався схилити його до трансферу. На Абрахама досі претендує Арсенал.
Після приходу Томаса Тухеля молодий форвард міцно засів у запас Челсі. Трансфер Ромелу Лукаку взагалі ставить хрест на перспективах Абрахама на Стамфорд Брідж.
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