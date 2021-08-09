Форвард миланского Интера Ромелу Лукаку еще на шаг приблизился к возвращению в лондонский Челси.

В понедельник гренадер успешно прошел медосмотр для "синих", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Чемпионский Интер обворовывают – Лаутаро может оказаться в АПЛ вслед за Лукаку

Лукаку сдал тесты в одной из миланских клиник. Рядом с бельгийцем постоянно находился агент Федерико Пасторелло. В течение этой недели Лукаку вылетит в Лондон, чтобы завершить трансфер на Стэмфорд Бридж. Официально о переходе должны объявить в ближайшие дни. Ориентировочная стоимость сделки – 115 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Ромелу Лукаку провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и оформил 10 ассистов.

"Ярмоленко стартував, мов поїзд": українець з Вест Хемом бив Аталанту, відверта реакція англійських ЗМІ та фанатів