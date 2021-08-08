Эффект домино: трансфер Лукаку в Челси может помочь Яремчуку избавиться от конкурента
Нападающему сборной Украины Роману Яремчуку станет легче бороться за место в составе Бенфики.
Лиссабонцы покупали Яремчука на место Хариса Сеферовича, но его трансфер в Вулверхэмптон сорвался. В конце концов, швейцарец еще может перейти в другой клуб – на него претендует Рома, утверждает Николо Скира.
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Заметим, что такой сценарий стал возможным после трансфера Лукаку в Челси. Итальянская пресса сообщает, что Интер вместо своего главного бомбардира пригласит Эдина Джеко, соответственно его место в Риме должен занять Сеферович.
Добавим, что на клубном уровне 28-летний форвард сборной Швейцарии в прошлом сезоне провел 48 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 6 ассистов.
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