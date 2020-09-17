Римляне уже сделали первое предложение относительно израильского вингера – "волки" готовы заплатить 12 млн евро, сообщает Calciomercato.

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Правда, Шахтер желает получить вдвое большую сумму – около 25 млн. Кроме Ромы, Соломоном интересуются Аталанта и Манчестер Сити, но их интерес не столь конкретен.

Отметим, что израильтянин провел в составе "горняков" 29 поединков в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.

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