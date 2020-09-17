Римляни вже зробили першу пропозицію щодо ізраїльського вінгера – "вовки" готові заплатити 12 млн євро, повідомляє Calciomercato.

Динамо може повернути Драговіча – існує серйозна перешкода, – ЗМІ

Щоправда, Шахтар бажає отримати вдвічі більшу суму – близько 25 млн. Окрім Роми, Соломоном цікавляться Аталанта та Манчестер Сіті, але їхній інтерес не настільки конкретний.

Зазначимо, що ізраїльтянин провів у складі "гірників" 29 поєдинків у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів.

Ференцварош взяв реванш у Динамо З – Ребров та інші українці за крок до виходу в ЛЧ, історична перемога