Президент Динамо Игорь Суркис в последние недели работает над трансфером австрийского защитника, сообщает издание Peter Linden Live.

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Отмечается, что киевляне смогут подстроиться под трансферные требования Байера, а Драговичу лишь необходимо согласиться. Суркис хочет построить вокруг него новую команду, однако есть серьезная проблема – австриец может отказаться от возвращения в Украину по личным причинам.

Напомним, Драгович выступал в составе Динамо с 2013 по 2016 годы, откуда перебрался в Байера. В прошлом сезоне австриец 15 поединков в составе "фармацевтов" в Бундеслиге.

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