Дженоа проиграла Роме (0:1) в рамках 37-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Рома имела шанс гарантировать себе шестое место, которое при определенных обстоятельствах может стать лигочемпионовским. Дженоа же не имела никакой мотивации, Альберто Джилардино даже оставил в запасе Альберта Гудмундссона.

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Игра не радовала моментами. Порой, было откровенно скучно наблюдать за этим зрелищем. Так продолжалось до 72 минуты, когда удалили Паредеса. Аргентинец получил две желтые подряд – обе за агрессивные реплики в адрес арбитра. И вот, оставшись в меньшинстве, Рома забила. Лукаку отличился с передачи Эль-Шаарави.

Наставник Дженоа отреагировал на это усилениями атаки. В частности, на замену вышел Руслан Малиновский, который из-за травмы не играл с конца марта. К сожалению, украинцу не удалось изменить ситуацию, хотя он старался. В компенсированное время Малиновский классно пробил издали, но Свилар совершил эффектный сейв.

Рома грамотно сбила темп и удержала победу. Подопечные Даниэле Де Росси гарантированно финишируют на шестом месте. Если Аталанта выиграет Лигу Европы, а в Серии А финиширует пятой, то римляне также попадут в ЛЧ.