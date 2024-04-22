Рома и Болонья сошлись в 33-м туре Серии А. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Встречались четвертая и пятая команды Серии А. Болонья на 4 очка опережала Рому, которая имела игру в запасе.

Подопечные Де Росси активнее начали матч, однако Болонье удалось забить едва ли не с первой атаки. Капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини обрезался у собственной штрафной, а затем не накрыл эффектный удар Эль Аззузи в падении через себя. Болонья наконец-то забила после двух "сухих" туров.

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Атакам Ромы не хватало конкретики вплоть до свистка на перерыв. Гости спокойно отбивались, а в компенсированное время ужалили еще раз. Команде Тьягу Мотты удалась красивая комбинация – черпачок Салемакерса, скидка грудью Эль Аззузи и завершение Зиркзее. Анхелиньо отчаянно выносил мяч с линии, но технологии защищают Италию от скандалов вроде вчерашнего гола-фантома имени Ямала-Лунина. Автоматическая система сразу дала сигнал арбитру Фабио Мареске, что мяч надо засчитывать.

Даниэле Де Росси в перерыве попытался зажечь подопечных на камбэк. Довольно быстро Роме удалось отквитать один гол. Азмун с нескольких метров трижды расстреливал Скорупски – две попытки поляк парировал, но против третьей был бессилен. К слову, это были первые удары Ромы в створ ворот. Азмун в одном моменте набил более 1 xG, напомнив о несовершенстве этой статистики.

Иллюзия о камбэке римлян "растаяла" за 9 минут. Дибала поскользнулся в центре поля и запустил контратаку Болоньи. Салемакерс вдвоем с партнером вывалился на кипера, но решил не делиться. К счастью для бельгийца, Свилар был не готов к пижонскому перебросу.

Болонья уверенно довела дело до победы и оторвалась от Ромы на 7 очков. "Волки" потерпели второе поражение в чемпионате после назначения Де Росси, имея теперь всего пункт запаса над Аталантой. Паниковать пока не стоит – пятая строчка Серии А также даст ЛЧ, а есть еще запасной путь в ЛЕ.

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