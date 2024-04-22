Рома та Болонья зійшлися в 33-му турі Серії А. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Зустрічалися четверта та п'ята команди Серії А. Болонья на 4 очки випереджала Рому, яка мала гру в запасі.

Підопічні Де Россі активніше розпочали матч, проте Болоньї вдалося забити ледь не з першої атаки. Капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні обрізався біля власного карного майданчика, а потім не накрив ефектний удар Ель Аззузі у падінні через себе. Болонья нарешті забила після двох "сухих" турів.

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Атакам Роми бракувало конкретики аж до свистка на перерву. Гості спокійно відбивались, а в компенсований час вжалили ще раз. Команді Тьягу Мотти вдалася красива комбінація – черпачок Салемакерса, скидка грудьми Ель Аззузі і завершення Зіркзеє. Анхеліньо відчайдушно виносив м'яч з лінії, але технології захищають Італію від скандалів на кшталт вчорашнього гола-фантома імені Ямала-Луніна. Автоматична система відразу дала сигнал арбітру Фабіо Маресці, що м'яч треба зараховувати.

Даніеле Де Россі у перерві спробував запалити підопічних на камбек. Доволі швидко Ромі вдалося відквитати один гол. Азмун з кількох метрів тричі розстрілював Скорупскі – дві спроби поляк парирував, але проти третьої був безсилим. До слова, це були перші удари Роми в площину воріт. Азмун в одному моменті натовк понад 1 xG, нагадавши про недосконалість цієї статистики.

Ілюзія про камбек римлян "розтанула" за 9 хвилин. Дибала послизнувся в центрі поля і запустив контратаку Болоньї. Салемакерс удвох з партнером вивалився на кіпера, але вирішив не ділитися. На шастя для бельгійця, Свілар був не готовий до піжонського перекидання.

Болонья впевнено довела справу до перемоги і відірвалась від Роми на 7 очок. "Вовки" зазнали другої поразки в чемпіонаті після призначення Де Россі, маючи тепер всього пункт запасу над Аталантою. Панікувати поки не варто – п'ята сходинка Серії А також дасть ЛЧ, а є ще запасний шлях у ЛЄ.

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