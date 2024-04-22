В Испании разобрали спорный момент, который возник во время матча Реала и Барселоны (3:2) в 32 туре Ла Лиги.

На 28 минуте матча между "сливочными" и "кулес" Ламин Ямал пробил по воротам Андрея Лунина. У арбитров возникли сомнения относительно того, пересек ли мяч линию, поэтому гол не засчитали.

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В своих соцсетях Archivo VAR, наиболее компетентные специалисты в области разбора спорных моментов, проанализировали эпизод и пришли к выводу, что мяч полностью пересек линию ворот. То есть, гол судьи должны были засчитать.

Напомним, что Барселона проиграла Реалу со счетом 2:3. "Блаугранас" имеют 70 очков и отстают от первой строчки на 11 баллов.

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