Чемпионат Италии 2023/24, 33-й тур

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голы: Жондре, 11, Доргу, 15, Пикколи, 61

Торино – Фрозиноне – 0:0

Салернитана – Фиорентина – 0:2

Голы: Куаме, 80, Иконе, 90+5

Монца – Аталанта – 1:2

Голы: де Кетеларе, 44, Туре, 72

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Сассуоло довел безвыигрышную серию в чемпионате до пяти туров. В родных стенах "нероведри" встретились с Лечче, потерпев разгром – 0:3. Интересно, что два гола гости забили в первые 15 минут, чего с клубом в Серии А не случалось с октября 2005 года (а на выезде так и вообще с января 2004-го). Это были времена, когда в итальянской элите играла Реджина, а Андрей Шевченко находился в зените бомбардирского величия.

Как следствие, Сассуоло остался в зоне вылета, в одном зачетном балле от спасительной 17-й позиции. Лечче оторвался от тройки аутсайдеров на восемь очков.

Торино на своем поле разошелся миром с Фрозиноне. Обе команды решали свои задачи – "быки" продолжают борьбу за еврокубки, тогда как "канарейки" мечтают о сохранении прописки в элите. Соперники действовали осторожно, больше думая о защите, чем о нападении. Как следствие, команды обошлись без голов: Торино осталось девятым, а Фрозиноне восемнадцатым.

Салернитана в матче с Фиорентиной сохраняла интригу и надежды болельщиков на положительный результат почти до конца поединка. Однако на 80-й минуте защита худшей команды Серии А не сумела удержать Куаме, который головой замкнул навес Раньери. А уже в добавленное время Иконе добил обескровленного соперника. Непростая победа принесла "фиалкам" 47 очков – от зоны еврокубков их теперь отделяет лишь 5 баллов.

Аталанта вполне может побороться за пятое место, которое дает возможность играть в Лиге чемпионов. Но для этого нужно вернуть стабильность, потому что одна победа за пять туров – очень плохой результат. Особенно одно очко в матчах Вероной и Кальяри. Хоть сегодня соперник был сильнее, но бергамаски выиграли очень уверенно. Монца сегодня ничего не делала, чтобы зацепиться за очки. Лишь Даниэль Мальдини был не согласен с таким положением, забив очень красивый индивидуальный гол. В стиле Роббена, но с левого, а не правого фланга. Однако на судьбу матча это не повлияло. Аталанта забила по голу в каждом из таймов и приблизилась к Роме на расстояние в одно очко (у римлян еще есть доигровка с Удинезе).

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