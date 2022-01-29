Салернитана объявила о трансфере 34-летнего аргентинца. Фасио подписал контракт на два сезона, сообщает официальный сайт "гранатовых".

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Таким образом Рома попрощалась с последним футболистом, который был лидером команды в сезоне 2017/18. Тогда "волки" сенсационно добрались до полуфинала Лиги чемпионов, на своем пути прибив Барселону с сумасшедшим камбеком (3:0, 1:4).

Жозе Моуринью совсем не дал шансов Фасио – ни одного матча в нынешнем сезоне. Салернитана после 21-го тура занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

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