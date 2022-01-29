Салернітана оголосила про трансфер 34-річного аргентинця. Фасіо підписав контракт на два сезони, повідомляє офіційний сайт "гранатових".

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Таким чином, Рома попрощалася з останнім футболістом, який був лідером команди в сезоні 2017/18. Тоді "вовки" сенсаційно дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів, на своєму шляху прибивши Барселону з шаленим камбеком (3:0, 1:4).

Жозе Моурінью зовсім не дав шансів Фасіо – жодного матчу в нинішньому сезоні. Салернітана після 21-го туру посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії А.

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