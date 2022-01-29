Полузащитник Байера Надим Амир перешел в Дженоа на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа, которая станет обязательной при определенных условиях, сообщает официальный сайт "грифонов".

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Следует заметить, что пригласить 25-летнего немца очень хотел предыдущий тренер команды Андрей Шевченко. Ранее сообщалось, что украинец даже ссорился с руководством, поскольку оно не хотело ускорить подписание Амири и россиянина Алексея Миранчука.

К слову, Амири раскрылся в Хоффенхайме и летом 2019-го пошел на повышение в Байер. После двух неплохих сезонов за Леверкузен атакующий хавбек выпал из основного состава. Новый тренер "фармацевтов" в этой Бундеслиге всего дважды выпустил Надима в стартовом составе. Потому Амири решил сменить клуб.

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