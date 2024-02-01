Бальданци стал третьим приобретением Ромы в зимнее трансферное окно. Ранее столичный клуб подписал контракты с Дином Хёйсеном и Анхелиньо. Как информирует официальный сайт "джаллоросси", Томмазо будет выступать в Роме в футболке с 35-м номером.

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Согласно Voce Giallorossa, Рома заплатила Эмполи за этот переход 10 млн евро. Ещё 5 млн евро могут отправиться в Тоскану в виде бонусов, которые будут зависеть от индивидуальных показателей Бальданци в составе новой команды. Однако отмечается, что 2 млн евро из этих 5 млн евро "легкодостижимы".

Эмполи получит 15% от будущей перепродажи Томмазо, который считается одним из наиболее ярких итальянских талантов. Он играет на позиции "десятки", которая почти вымерла в современном футболе.

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