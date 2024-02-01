Бальданці став третім придбанням Роми в зимове трансферне вікно. Раніше столичний клуб підписав контракти з Діном Хьойсеном і Анхеліньо. Як інформує офіційний сайт "джаллороссі", Томмазо виступатиме в Ромі у футболці з 35-м номером.

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Згідно з Voce Giallorossa, Рома заплатила Емполі за цей перехід 10 млн євро. Ще 5 млн євро можуть відправитися в Тоскану у вигляді бонусів, які залежатимуть від індивідуальних показників Бальданці у складі нової команди. Однак зазначається, що 2 млн євро з цих 5 млн євро "легкодосяжні".

Емполі отримає 15% від майбутнього перепродажу Томмазо, який вважається одним із найяскравіших італійських талантів. Він грає на позиції "десятки", яка майже вимерла в сучасному футболі.

Де Россі здобув другу поспіль перемогу на чолі Роми в Серії А – "вовки" здолали Салернітану й впритул наблизились до ЛЧ