Рома официально сменила владельца – коронавирус уменьшил цену на "волков" почти вдвое

Новым владельцем Ромы стал американский миллиардер Ден Фридкин, который возглавляет компанию The Friedkin Group, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, стоимость сделки составила 591 млн евро, хотя до пандемии бывший президент римского клуба Джеймс Паллотта оценивал Рому в 710 млн. Состояние нового владельца составляет по разным источникам около 4 млрд евро.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А римляне финишировали на 5-й строчке турнирной таблицы.

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