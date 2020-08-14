Фонсека вернулся в Украину – СМИ приписывает экс-тренеру Шахтера интерес к двум игрокам Динамо

Паулу Фонсека решил провести свой отпуск на одном из элитных курортов Черного моря, сообщает La Gazetta dello Sport.

Миколенко попал в сферу интересов Интера

Также издание утверждает, что Рома активно интересуется двумя защитниками Динамо – Виталием Миколенко и Томашем Кендзерой, и главный наставник "волков" может совместить свой визит в Украину с переговорами по трансферу игроков киевского клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона Серии А Рома финишировала на 5-й строчке, что спровоцировало слухи о возможной отставке Фонсеки со своего поста.

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