"Велик соблазн": Миколенко и еще 2 игрока Динамо разрывают итальянские СМИ – тяжелые трансферы на более чем 25 млн

Наполи изучает возможность подписания Миколенко. Такая информация красуется на главной странице популярного итальянского СМИ. На левом краю не только Регилон. Виталий стал альтернативой трансферу защитника, который принадлежит Реалу, но выступает в аренде за Севилью. Серхио выдал показатели (3 гола и 4 ассиста) в сезоне 2019/20 скромнее, чем фулбек Динамо (4+7), но был основным игроком не последней команды в топовом чемпионате Испании. Вопрос в том, что за Регилона Мадрид захочет выручить от 18 до 25 млн евро, а Виталия итальянцы оценивают в значительно более скромные 10 миллионов.
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Наполи ищет замену 29-летнему Гуляму, стремясь омолодить состав. Миколенко идеально подходит под видение нового проекта Джунтоли, спортивного директора клуба. Неаполитанцы потеряли Цимикаса, выбравшего Ливерпуль, но на горизонте все еще 2 мощных кандидата. И они идут сейчас "ноздря в ноздрю".
"Огромные возможности для совершенствования. Элегантный крайний защитник привлекает скоростью и высокой культурой паса, своим чутьем в ноге. Цена – около 10 миллионов евро. Этот вариант выглядит соблазном, возможностью, которая многих интригует, ведь молодые футболисты являются интересной инвестицией. Джунтоли готов удивить трансферный рынок, однако будет непросто договориться", – пишет о Миколенко в Наполи CdS.
От себя добавим, что когда мы говорим об украинских футболистах, которые конкурируют с большинством европейцев, то есть одна большая помеха. Поляки, хорваты, греки – их так много в Серии А не в последнюю очередь потому, что у них есть паспорт гражданина Европейского Союза. Наши же игроки подпадают под строгие лимиты для всех остальных исполнителей (максимум 3 таких легионера на поле, 5 в заявке). И если, скажем, латиноамериканские или африканские футболисты часто берут второе гражданство, находя бабушек и дедушек с итальянскими корнями, то у украинцев такая опция и нереальна, и запрещена законодательством. Следовательно, чтобы приобрести игрока сборной Украины, которому уже исполнился минимум 21 год, нужно продать другого "неевропейца".
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Здесь мы приходим к еще одному важному интересу. Вот уж даже столь авторитетные источники, как Джанлука Ди Марцио, рапортуют, что Аталанта и Болонья стремятся подписать Супрягу этим летом. Форвард Динамо уже даже стоит, по версии итальянских инсайдеров, целых 15 млн евро – считайте, что по миллиону за каждый гол, который забил в составе СК Днепр-1 в последнем сезоне. Владиславу только зимой исполнится 21, поэтому он не подпадает под строгие лимитные ограничения, если подписать его в ближайшие месяцы. Хотя чуть ли не с каждым годом в Италии делают правила для иностранцев все строже, поэтому и здесь могут быть свои нюансы.
Лучшим, но и самым тяжелым вариантом для Влада была бы Аталанта. Гасперини умеет воспитывать больших звезд атаки чуть ли не на ровном месте, как сделал это с Сапатой, Гомесом и Пашаличем. Видит перспективу на восточноевропейском рынке. Однако для этого 20-летнему форварду нужно идти на большое самопожертвование, ведь его тренировки – еще то испытание для вашей физики. Минус Супряги в отсутствии еврокубкового опыта по сравнению с тем же Миколенко, да и победу на молодежном Чемпионате мира и успешные выступления за национальную сборную против чемпионов Европы португальцев сложно ставить в один ряд.
Еще одна огромная проблема – видение нового главного тренера Динамо. Похоже, что именно Владислав вырисовывается основным нападающим для Луческу по состоянию на начало первого сезона этого наставника в Киеве. Каргбо, Соль и Жерсон не тянут, плюс получают мизер игрового времени в спаррингах. Русин подхватил коронавирус и выбыл на 2 недели, Беседин дисквалифицирован. Альтернативы для Супряги практически не существует. Разве что за него заплатят эти 15, а лучше все 20 миллионов (все знают любовь Игория Суркиса поднимать ставки в последний момент!), которые можно будет пустить на усиление атакующей линии.
Болонья, похоже, не потянет. В Италии пишут, что 15 млн евро и сразу – очень дорого для команды Михайловича, который хотел бы взять нападающего в аренду с правом или обязательством выкупа. В то же время еще один авторитетный инсайдер Никола Скира называет Супрягу первым выбором Болоньи, который очень очаровал Вальтера Сабатини, знаменитого спортдиректора, который работал в Роме, Китае и Интере, а сейчас помогает развивать проект "россоблю".
Третьим игроком Динамо, который вызывает интерес в Италии, стал Томаш Кендзера. Игрок сборной Польши, который "в прошлом был близок к Премьер-лиги" (сам фулбек признается, что уже готов переходить в АПЛ или Бундеслигу), мог бы помочь Паулу Фонсеке в Роме, считает аналитик, который болеет за "джаллоросси". По мнению Бенедетто Греко, сильные стороны правого защитника киевлян – острые подачи/прострелы с фланга, впечатляющее умение подключаться в атаку, забегая за спины оборонцам, что позволяет вингеру смещаться в центр и получать большее поле для маневра. Специалист, который специализируется на тактическом анализе, считает Кендзеру физически выносливым игроком, который может брать на себя различные роли крайних защитников.
В общем то, что игроки Динамо вызывают такой интерес в Италии, это серьезный плюс, который в перспективе можно развить в прибыльную деятельность как для самого клуба, так и для его лидеров. Однако между скаутингом, попаданием в шорт-лист, предметными переговорами и конкретными сделками – уж очень большой путь. Самым реальным вариантом продажи этим летом в киевской команде остается Миколенко. Впрочем, упомянутая сумма в 10 млн евро вряд ли устроит Суркиса, если тот за Супрягу просит 15.
К тому же, сомнительно, что украинские футболисты захотят переходить в топ-чемпионат только на роль запасного, еще и за год до Чемпионата Европы. В Наполи основным остается Мариу Руй, в той же Аталанте позиции Сапаты такие, что форвард киевлян мог бы претендовать лишь на роль игрока ротации. Итальянские СМИ, впрочем, и сами понимают сложность трансферов из Динамо. С другой стороны тот же Малиновский для Гасперини – тоже не железный игрок основы, но свои шансы получает и подтверждает регулярно, а при этом класс и арсенал навыков Руслана растут быстрее, чем было бы в Бельгии или Украине.
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