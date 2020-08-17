Рома офіційно змінила власника – коронавірус зменшив ціну на "вовків" майже вдвічі

Іспанія — 21:13 125
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Барселона офіційно звільнила Сетьєна
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Барселона провела зустріч директорів – вирішилась доля Сетьєна та президентського крісла каталонцівІспанія — 19:15 2354
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Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза БарселоноюMykhailo_Yukhymenko — 16:51 10804
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Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?Овертайм — 15:17 13200
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Манчестер Сіті не планує звільняти Гвардіолу попри провал в ЛЧ – агент тренера оцінив імовірність повернення в БарселонуУкраїна — 14:26 1270