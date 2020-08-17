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Рома офіційно змінила власника – коронавірус зменшив ціну на "вовків" майже вдвічі

19:44 - Читать на русском
Рома офіційно змінила власника – коронавірус зменшив ціну на "вовків" майже вдвічі
Ден Фрідкін / Фотоколаж Giallorossi.net

Схоже, на римський клуб очікують великі зміни.

Новим власником Роми став американський мільярдер Ден Фрідкін, який очолює компанію The Friedkin Group, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією ЗМІ, вартість угоди склала 591 млн євро, хоча до пандемії колишній президент римського клубу Джеймс Паллотта оцінював Рому у 710 млн. Статки нового власника становлять за різними джерелами близько 4 млрд євро.

Нагадаємо, у минулому сезоні Серії А римляни фінішували на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Рома Рома Італія Джеймс Палотта
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