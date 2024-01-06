Рома на своем официальном сайте сообщила, что договорилась об аренде 18-летнего Дина Хёйсена из Ювентуса.

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Центральный защитник будет выступать за римлян до 30 июня 2024 года под 3-м номером. Дин стал игроком туринцев еще в 2021 году, но за основную команду сыграл лишь один раз.

В текущем сезоне Хёйсен отыграл за Ювентус 1 поединок в Серии А и еще 11 за молодежную команду в Серии C (третий дивизион).

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