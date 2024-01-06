Рома объявила о подписании игрока из Ювентуса
6 января 22:25 - Читати українською
Защитник Дин Хёйсен проведет остаток сезона 2023/24 в составе Ромы.
Рома на своем официальном сайте сообщила, что договорилась об аренде 18-летнего Дина Хёйсена из Ювентуса.
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Центральный защитник будет выступать за римлян до 30 июня 2024 года под 3-м номером. Дин стал игроком туринцев еще в 2021 году, но за основную команду сыграл лишь один раз.
В текущем сезоне Хёйсен отыграл за Ювентус 1 поединок в Серии А и еще 11 за молодежную команду в Серии C (третий дивизион).
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