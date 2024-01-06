Сенсационная ничья Интера с Дженоа в предыдущем туре создала серьезные проблемы для "нерадзурри", ведь Ювентус приблизился на расстояние двух очков. Еще одна осечка могла отдать первое место туринцам, поэтому подопечные Симоне Индзаги были обязаны побеждать Верону – команду, ведущую борьбу за выживание. Тем более, у себя дома.

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Миланцы открыли счет на 13-й минуте. Лаутаро Мартинес открылся на границе штрафной под пас Мхитаряна, после чего пробил с носка в правый угол – 1:0! Аргентинец забил 16-й гол в текущем розыгрыше Серии А. Он стал вторым футболистом Интера, начиная с сезона 2004/05, которому удалось провести 15+ мячей в первом круге чемпионата (первым был Икарди в сезоне 2017/18).

Вот только ничего острее "нерадзурри" до перерыва не создали. Верона была гораздо острее, упустив два крутых шанса прошить Зоммера. Уже на 3-й минуте Суслов оказался на правом краю штрафной, дошел до правого угла вратарской и нанес удар – голкипер парировал! На 26-й же минуте Джурич замыкал подачу примерно на 11 метров, однако Зоммер выручил и здесь.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Интера. Всего через две минуты после старта второго тайма Лаутаро мог успокоить миланских тифози, забив еще один гол – после розыгрыша углового аргентинец замкнул навес Ачерби. Вот только судьи не засчитали взятие ворот из-за офсайда Ачерби.

Также у хозяев был опасный момент на 66-й минуте, когда затяжная перепасовка в штрафной завершилась обводящим выстрелом Чалханоглу с полукруга. Мяч пролетел рядом со штангой. В целом же атака Интера не впечатляла – до 73-й минуты по ударам было всего 7:6 в пользу подопечных Симоне Индзаги. А на 74-й они еще и пропустили...

Героем стал Анри, вышедший на замену и отличившийся через 45 секунд. Тома замкнул прострел Дуды, сравняв счет. Это самый быстрый гол после выхода на замену в текущем сезоне Серии А!

Только после этого Интер проснулся, нанеся аж семь выстрелов до конца встречи. Вот только отличиться долго не давал свежий Арнаутович. На 80-й минуте он оказался на линии чужих ворот и заблокировал выстрел Павара метров с восьми, а на 90+2-й он запорол момент Мартинеса – Лаутаро с левого края перебросил голкипера, направив мяч под дальнюю штангу, а Мирко попытался подправить головой. И не попал по мячу!

Это был не первый момент Мартинеса на этом отрезке. На 80-й минуте он и сам пробивал головой из центра штрафной, но получилось точно по позиции голкипера. Тем не менее, давление таки принесло успех на 3-й компенсированной – Бастони из-за пределов штрафной зацедил в перекладину, Монтипо парировал добивание от Бареллы, но тут же на добивании оказался Фраттези. 2:1!

За разговоры с арбитром Лазович еще и получил красную, оставив Верону в меньшинстве. На 7-й компенсированной Интер мог и закрыть игру, воспользовавшись походом голкипера Монтипо в свою штрафную. Барелла и Санчес выбежали на пустые ворота, но вместо гола Николо отдал неудачный поперечный пас, который накрыли... За такую расточительность едва не пришлось заплатить.

На 9-й компенсированной Дармиан привез пенальти, сфолив против Маньяни! Верона получила шанс на камбэк – впрочем, Анри с "отметки" попал в стойку, а добивание Фолоруншо прошло мимо ворот! В итоге, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Интера. "Нерадзурри" уберегли первую позицию, оторвавшись от Юве на 5 очков.

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