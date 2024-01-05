"Нерадзурри" на своем официальном сайте объявили о трансфере 24-летнего канадца. Пресс-служба не разгласила о подробностях соглашения с Брюгге относительно Тейджона Бьюкенена.

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Согласно информации Football-italia, Интер заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход нападающего. Общая сумма трансфера может вырасти до 10 миллионов с учетом разнообразных бонусов. Бьюкенен подписал контракт с миланским клубом до 2028 года.

Канадец присоединился к Брюгге в 2022 году и успел поиграть с украинцем Романом Яремчуком до его перехода в Валенсию. Тейджон Бьюкенен сыграл за бельгийский клуб в 67 матчах во всех турнирах. В его активе пять голов и 12 результативных передач.

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