Рома оголосила про підписання гравця з Ювентуса
6 січня 22:25 - Читать на русском
Захисник Дін Хьойсен проведе залишок сезону 2023/24 в складі Роми.
Рома на своєму офіційному сайті повідомила, що домовилась за оренду 18-річного Діна Хьойсена з Ювентуса.
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Центральний захисник виступатиме за римлян до 30 червня 2024 року під 3-м номером. Дін став гравцем туринців ще в 2021 році, але за основну команду зіграв лише один раз.
У поточному сезоні Хьойсен відіграв за Ювентус 1 поєдинок в Серії А та ще 11 за молодіжну команду в Серії C (третій дивізіон).
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