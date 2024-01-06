Рома на своєму офіційному сайті повідомила, що домовилась за оренду 18-річного Діна Хьойсена з Ювентуса.

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Центральний захисник виступатиме за римлян до 30 червня 2024 року під 3-м номером. Дін став гравцем туринців ще в 2021 році, але за основну команду зіграв лише один раз.

У поточному сезоні Хьойсен відіграв за Ювентус 1 поєдинок в Серії А та ще 11 за молодіжну команду в Серії C (третій дивізіон).

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