Поединок 32-го тура чемпионата Италии между Удинезе и Ромой не был завершен из-за внезапного ухудшения самочувствия французского защитника римлян Эвана Н'Дики.

Рома, которая отчаянно борется за Лигу чемпионов, приехала в гости к Удинезе. "Бьянконери" несмотря на свою четырнадцатую строчку, имели отрыв от зоны вылета лишь в 1 очко, поэтому бороться было за что.

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Еще до середины тайма команды обменялись опасными моментами: Кристенсен головой пробил мимо стойки ворот римлян, а Ауар с близкого расстояния не попал в створ. Вскоре лишь реакция Окойе спасла Удинезе после удара Бальданци в нижний угол.

А потом произошло непредсказуемое! Хёйсен получил верховую передачу на свою половину поля, не заметил Перейру, который подкрался сзади, потерял мяч и Роберто вышел один на один. Аргентинца пытались сбить, но уже в падении он сумел протолкнуть сферу, которая закатилась в сетку. Незадолго до перерыва Лукаку пытался замкнуть навесную передачу, но его удар был неточным.

После отдыха Паредес был первым на добивании, однако Окойе сыграл идеально. Самарджич в ответ пробил впритирку со стойкой. Рома понемногу подбирала ключики к обороне Удинезе, которая стояла наотбой. Помог навес: Кристанте вырезал во вратарскую, а Лукаку на мгновение опередил голкипера и головой пробил под перекладину – 1:1.

В середине тайма Н'Дике стало плохо, при том настолько, что его на носилках срочно вынесли с поля. Встал вопрос, продолжать ли игру вообще. Де Росси сразу же отправился в подтрибунное помещение, чтобы понять, что произошло с его подопечным.

Тренеры обеих команд вместе с арбитром долго советовались, а затем пошли общаться и с игроками. В конце концов, было решено матч не доигрывать и судья дал финальный свисток.

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