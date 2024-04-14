Поєдинок 32-го туру чемпіонату Італії між Удінезе та Ромою не був завершений через раптове погіршення самопочуття французького оборонця римлян Евана Н'Діки.

Рома, яка відчайдушну боротьбу за Лігу чемпіонів, приїхала в гості до Удінезе. "Б'янконері" попри свою чотирнадцяту сходинку, мали відрив від зони вильоту лише в 1 очко, тож боротись було за що.

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Ще до середини тайму команди обмінялись небезпечними моментами: Крістенсен головою пробив повз стійку воріт римлян, а Ауар з близької відстані не влучив у площину. За трохи лише реакція Окойє врятувала Удінезе після удару Бальданці у нижній кут.

А потім сталось непередбачуване! Хьойсен отримав верхову передачу на свою половину поля, не помітив Перейру, який підкрався ззаду, втратив м'яч і Роберто вийшов сам на сам. Аргентинця намагались збити, але вже у падінні він зумів проштовхнути сферу, яка закотилась у сітку. Незадовго до перерви Лукаку намагався замкнути навісну передачу, але його удар був неточним.

Після відпочинку Паредес був першим на добиванні, однак Окойє зіграв ідеально. Самарджіч у відповідь пробив впритирку зі стійкою. Рома потроху підбирала ключики до оборони Удінезе, яка стояла навідбій. Допоміг навіс: Крістанте вирізав у воротарський, а Лукаку на мить випередив голкіпера і головою пробив під поперечину – 1:1.

В середині тайму Н'Діка стало зле, при тому настільки, що його на ношах терміново винесли з поля. Постало питання, чи продовжувати гру взагалі. Де Россі одразу ж вирушив у підтрибунне приміщення, аби зрозуміти, що сталось з його підопічним.

Тренери обох команд разом з арбітром довго радились, а згодом пішли спілкуватись і з гравцями. Зрештою, було вирішено матч не догравати і суддя дав фінальний свисток.

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