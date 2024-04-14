Наполи последний месяц провел без провалов, если не считать разгромное поражение от Аталанты. Ничью с Торино можно понять, за аналогичный результат против Интера – лишь похвалить. А еще были победы над Монцой и Ювентусом. Очень солидный период от подопечных Франческо Кальцони, но нужна не только солидность, но и очки.

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Фрозиноне тоже в них нуждается, ведь до этого тура шел в зоне вылета. За четыре месяца была лишь одна победа, еще 21 января над Кальяри, и очень много поражений. Сегодня "канарейки" были откровенным андердогом, но не собирались подписывать легкую капитуляцию.

На старте игры казалось, что у Наполи не будет проблем. Первые несколько минут хозяева висели на воротах соперника. Осимхен должен был забивать, но из пределов штрафной не попал в незащищенные ворота. В конце концов, счет открыл Политано на 16-й минуте. Второй тур подряд Маттео забил роскошный гол. Кроме того, он стал самым результативным итальянцем в нынешнем сезоне, имея в своем активе 8 голов и 5 ассистов.

Вместо того чтобы закрепить преимущество, хозяева привезли себе проблемы. На 30-й минуте Фрозиноне получил шанс сравнять счет с пенальти. Матиас Суле пошел бить, но не сумел переиграть Мерета. Голкипер пробыл героем до старта второго тайма, когда привез катастрофу. Алекс замешкался с пасом и дал Суле возможность перехватить. Мяч получил Шадира, который и отправил его в сетку.

Наполи отреагировал довольно быстро. Несколько массированных атак, и гости снова пропустили. Осимхен сумел избежать офсайда и переправил мяч в ворота. Через десять минут "канарейки" ответили в похожем стиле. После навеса Шадира оформил дубль. Марокканец, кстати, принадлежит партенопейцам, а за Фрозиноне играет в аренде. В нынешнем сезоне Валид забил уже 6 голов, четыре из них – с начала марта.

В концовке гости даже могли посягнуть на победу. Марио Руй лишь ценой красной карточки остановил соперника и сохранил ничейный счет. Результат этого матча не позволил Наполи покинуть восьмое место турнирной таблицы Серии А. Фрозиноне хватило даже одного очка, чтобы хотя бы временно подняться из зоны вылета.