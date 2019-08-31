toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Рома нашла альтернативу Тайсону – клубы уже на завершающей стадии переговоров

16:55 91 Читати українською
Рома нашла альтернативу Тайсону – клубы уже на завершающей стадии переговоров
Матеус Витал / Gazrta Esportiva

Полузащитник Коринтианс Матеус Витал в ближайшее время станет игроком Ромы.

Рома возьмет в аренду полузащитника Коринтианса Матеуса Витала, сообщает Gazzetta dello Sport.

Агент Тайсона рассказал о причинах срыва трансфера в Рому

По информации источника, клубы уже договорились обо всех условиях сделки. В нее также может быть включен пункт об обязательном выкупе контракта Витала за 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что в лице Витала Рома видит замену для травмированного полузащитника Диего Перотти. Ранее главным кандидатом на эту роль был полузащитник Шахтера Тайсон.

Добавим, что в текущем сезоне Витал провел 11 поединков, в которых забил 1 гол.

"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

blog_ava
Главные новости футбола 30 августа: Динамо и Александрия узнали соперников в ЛЕ, Яремчук не сыграет за сборную Украины
07:00
565
Теги
Италия Трансферы Тайсон Тайсон Рома Рома Трансферы Чемпионата Италии Матеус Витал Матеус Витал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
    Ліга Європи — 30 авг923 Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
13
мин
Осасуна
18:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук