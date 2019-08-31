Рома нашла альтернативу Тайсону – клубы уже на завершающей стадии переговоров

Полузащитник Коринтианс Матеус Витал в ближайшее время станет игроком Ромы.

Рома возьмет в аренду полузащитника Коринтианса Матеуса Витала, сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, клубы уже договорились обо всех условиях сделки. В нее также может быть включен пункт об обязательном выкупе контракта Витала за 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что в лице Витала Рома видит замену для травмированного полузащитника Диего Перотти. Ранее главным кандидатом на эту роль был полузащитник Шахтера Тайсон.

Добавим, что в текущем сезоне Витал провел 11 поединков, в которых забил 1 гол.

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