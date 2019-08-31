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Рома знайшла альтернативу Тайсону – клуби вже на завершальній стадії переговорів

16:55 349 Читать на русском
Рома знайшла альтернативу Тайсону – клуби вже на завершальній стадії переговорів
Матеус Вітал / Gazrta Esportiva

Півзахисник Корінтіанс Матеус Вітал найближчим часом стане гравцем Роми.

Рома візьме в оренду півзахисника Корінтіанса Матеуса Вітала, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Агент Тайсона розповів про причини зриву трансферу в Рому

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про всі умови угоди. До неї також може бути включений пункт про обов'язковий викуп контракту Вітала за 8-10 мільйонів євро.

Зазначається, що в особі Вітала Рома бачить заміну для травмованого півзахисника Дієго Перотті. Раніше головним кандидатом на цю роль був півзахисник Шахтаря Тайсон.

Додамо, що у поточному сезоні Вітал провів 11 поєдинків, в яких забив 1 гол.

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