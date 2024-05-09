Рома наконец-то определилась с основным кандидатом на пост спортивного директора клуба. После ухода Тьягу Пинту зимой, она остаётся вакантной. С тех пор в СМИ циркулировали имена Франсуа-Жозефа Модесто из Монцы, Николаса Бурдиссо и Фредерика Массары. Однако руководство "джаллоросси" остановило свой выбор на Флоране Гизольфи из Ниццы, информирует Corriere dello Sport.

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Сообщается, что владельцы Ромы – Дэн и Райан Фридкины приняли это решение, исходя из аналитических данных компании Retexo Intelligence. Она помогает футбольным клубам изучать и нанимать персонал, соответствующий их требованиям. Гизольфи подходит под требования Фридкиных в вопросе конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Французские СМИ подтвердили, что представители Ромы дважды встречались с Гизольфи за последние несколько недель. План французского директора по развитию команды удовлетворил владельцев и директоров "джаллоросси".

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