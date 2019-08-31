Агент Тайсона рассказал о причинах срыва трансфера в Рому

Хавбек Шахтера Тайсон мог перебраться в Рому, но "горняки" не стали продавать футболиста. Агент бразильца рассказал о деталях переговоров.

"Ситуация застопорилась из-за отказа Шахтера вести переговоры. Они хотят, чтобы пункт о выкупе был закрыт. Конкретная сумма – 30 миллионов евро. Итальянская сторона даже пыталась договориться, но безуспешно", – сказал Диего Дорнеллес изданию Roma Press.

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Напомним, Рома, которую возглавляет экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека, была заинтересована в подписании Тайсона и предлагала 8 млн евро и двух игроков, но дончане остались непреклонны. Сам игрок разочарован решением своего нынешнего клуба.

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