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Агент Тайсона рассказал о причинах срыва трансфера в Рому

10:07 65 Читати українською
Агент Тайсона рассказал о причинах срыва трансфера в Рому

Хавбек Шахтера Тайсон мог перебраться в Рому, но "горняки" не стали продавать футболиста. Агент бразильца рассказал о деталях переговоров.

"Ситуация застопорилась из-за отказа Шахтера вести переговоры. Они хотят, чтобы пункт о выкупе был закрыт. Конкретная сумма – 30 миллионов евро. Итальянская сторона даже пыталась договориться, но безуспешно", – сказал Диего Дорнеллес изданию Roma Press.

Шахтер отказался продавать Тайсона в Рому – вингер эмоционально отреагировал на сорванный трансфер

Напомним, Рома, которую возглавляет экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека, была заинтересована в подписании Тайсона и предлагала 8 млн евро и двух игроков, но дончане остались непреклонны. Сам игрок разочарован решением своего нынешнего клуба.

"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

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