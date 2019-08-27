toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ

"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

12:06 619 Читати українською
"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера
Тайсон / Шахтер

Лидер Шахтера Тайсон все еще может перейти в топ-чемпионат до конца лета. Роме нужен оперативный трансфер такого игрока.

Паулу Фонсека плохо стартовал в Серии А, расписав дома феерическую ничью с Дженоа. Во втором туре у португальского специалиста серьезное испытание – дерби с Лацио, который начал с разгрома Сампдории. Некоторые игроки еще не готовы выполнять требования Фонсеки, а некоторые не подходят системе экс-тренера Шахтера. Поэтому распространяются слухи о трансферах под дедлайн.

Серьезная травма Диего Перотти (полтора-два месяца отсутствия) побуждает Рому выйти на рынок за вингером, ведь в распоряжении Фонсеки остались только Дзенгиз Ундер и Джастин Клюйверт.

Вчера сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что римлянам предложили Тайсона (отсюда и комментарий агента футболиста). Переговоры по наводке Фонсеки начались, но цена вопроса слишком высока. По информации итальянской прессы, Шахтер запросил у Ромы 25 миллионов евро.

С такой суммой трансфер вряд ли состоится. Спортивный директор "волков" не планирует тратить такие деньги на 31-летнего футболиста, и вообще не горит желанием подписывать возрастного футболиста. Джанлука Петраки готов выделить на приобретение Тайсона не более 15 миллионов евро.

Капитан Шахтера идеально знает требования Паулу Фонсеки и готов давать результат с первого дня, поэтому португалец, возможно, сможет немного повлиять на Петраки. Однако выплата всех 25 млн практически не реальна. К тому же бразильцу придется выписать солидную зарплату – примерно 3 млн евро за сезон + бонусы, а это не соответствует видению спортдира относительно распределения бюджета.

Если не удастся договориться с Шахтером, Петраки переключит внимание на вингера Сассуоло Жереми Бога.

При этом сам Тайсон, похоже, мечтает о Роме. Вчера на фоне слухов бразилец сделал пост в Instagram с просьбой: "Отпустите меня! Спасибо Богу за все". Логично предположить, что это обращение к Шахтеру, чтобы тот снизил цену. Под этим же постом Исмаили выразил желание, чтобы его партнер остался в Украине.

Впоследствии Тайсон запостил еще один намек: "Думаю о любви и уникальной возможности! Когда будет воля Божья, все осуществится". В то же время болельщики Ромы атаковали страницу Тайсона спамом фразы "Come to Roma" и другими призывами перебраться в римский клуб.

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду

blog_ava
Жена легендарного Каниджи обвинила его в сожительстве с проституткой, которая дает ему наркотики
12:05
150
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Главное Статьи Трансферы Чемпионата Италии Италия Рома Рома Тайсон Тайсон Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер подписал Вакулу
    Україна — 26 авг97 Шахтер подписал Вакулу
5
час
:
4
мин
Монпелье
20:00
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук