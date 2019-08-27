"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

Лидер Шахтера Тайсон все еще может перейти в топ-чемпионат до конца лета. Роме нужен оперативный трансфер такого игрока.

Паулу Фонсека плохо стартовал в Серии А, расписав дома феерическую ничью с Дженоа. Во втором туре у португальского специалиста серьезное испытание – дерби с Лацио, который начал с разгрома Сампдории. Некоторые игроки еще не готовы выполнять требования Фонсеки, а некоторые не подходят системе экс-тренера Шахтера. Поэтому распространяются слухи о трансферах под дедлайн.

Серьезная травма Диего Перотти (полтора-два месяца отсутствия) побуждает Рому выйти на рынок за вингером, ведь в распоряжении Фонсеки остались только Дзенгиз Ундер и Джастин Клюйверт.

Вчера сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что римлянам предложили Тайсона (отсюда и комментарий агента футболиста). Переговоры по наводке Фонсеки начались, но цена вопроса слишком высока. По информации итальянской прессы, Шахтер запросил у Ромы 25 миллионов евро.

С такой суммой трансфер вряд ли состоится. Спортивный директор "волков" не планирует тратить такие деньги на 31-летнего футболиста, и вообще не горит желанием подписывать возрастного футболиста. Джанлука Петраки готов выделить на приобретение Тайсона не более 15 миллионов евро.

Капитан Шахтера идеально знает требования Паулу Фонсеки и готов давать результат с первого дня, поэтому португалец, возможно, сможет немного повлиять на Петраки. Однако выплата всех 25 млн практически не реальна. К тому же бразильцу придется выписать солидную зарплату – примерно 3 млн евро за сезон + бонусы, а это не соответствует видению спортдира относительно распределения бюджета.

Если не удастся договориться с Шахтером, Петраки переключит внимание на вингера Сассуоло Жереми Бога.

При этом сам Тайсон, похоже, мечтает о Роме. Вчера на фоне слухов бразилец сделал пост в Instagram с просьбой: "Отпустите меня! Спасибо Богу за все". Логично предположить, что это обращение к Шахтеру, чтобы тот снизил цену. Под этим же постом Исмаили выразил желание, чтобы его партнер остался в Украине.

Впоследствии Тайсон запостил еще один намек: "Думаю о любви и уникальной возможности! Когда будет воля Божья, все осуществится". В то же время болельщики Ромы атаковали страницу Тайсона спамом фразы "Come to Roma" и другими призывами перебраться в римский клуб.

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