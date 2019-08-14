Рома нацелилась на Милика

Форвард Наполи Аркадиуш Милик может перебраться в столицу Италии.

Римский клуб активно ищет игрока на позицию форварда из-за потенциального уход Эдина Джеко. Одним из кандидатов для усиления римлян является Аркадиуш Милик, сообщает Corriere Dello Sport.

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"Волки" хотят воспользоваться напряженными отношениями 25-летнего поляка с Наполи. Аркадиуш требует у неаполитанцев вдвое увеличить его зарплату, но в клубе пока игнорируют запросы игрока.

Действующий контракт Милика с Наполи действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне Серии А форвард провел 35 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 3-мя ассистами.

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